Prognose: Inflationen i Rusland stiger til 7,5 procent

Ruslands ministerium for økonomisk udvikling hæver sin prognose for inflationen i kalenderåret 2023 fra 5,3 procent til 7,5 procent.

Sådan lyder det i ministeriets prognose for 2024 ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Inflationen ventes at falde til 4,5 procent for kalenderåret 2024 og stabilisere omkring 4 procent i enten 2025 eller 2026.

- Vi mener, at kursudsvingene, der er oppe på 40 procent siden starten af året, får en vis betydning. Det vil på den ene eller anden måde blive reflekteret i priserne, siger en talsperson fra ministeriet.

- Men vi forventer, at situationen bliver stabiliseret, så næste års inflationstal kommer til at ligge på 4,5 procent.

Til sammenligning forventes inflationen i EU for 2023 at ramme 6,5 procent og falde til 3,2 procent næste år.

Det viser EU-Kommissionens sommerprognose, som blev præsenteret på et pressemøde i Bruxelles mandag.

Mens inflationen stiger, og varerne bliver dyrere for den russiske befolkning, bliver deres penge samtidig mindre værd.

Således har den russiske rubel mistet 32,9 procent i værdi over for den amerikanske dollar i løbet af det seneste år.

I midten af august ramte den russiske valuta et 17-måneders lavpunkt, da den steg til over 100 rubel per dollar.

Det er sket, i takt med at Vesten har indført omfattende økonomiske sanktioner mod det russiske regime i kølvandet på dets invasion af Ukraine i februar 2022.

Særligt europæiske lande er samtidig begyndt at købe mere olie og gas fra lande som USA, Canada og Norge, hvilket har ramt den russiske stats indtjening på den normalvist gunstige eksport af fossile brændstoffer.

I midten af august hævede den russiske centralbank yderligere den ledende rente fra 8,5 til 12 procent.

/ritzau/