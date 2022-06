Prognose: Mindst to af Macrons ministre bliver ikke genvalgt

Frankrigs sundhedsminister, Brigitte Bourguignon, ser ikke ud til at opnå genvalg ved anden runde af det franske parlamentsvalg søndag.

Det rapporterer tv-stationen France 2 på baggrund af de første prognoser.

Samme skæbne kan meget vel overgå den franske miljøminister, Amélie de Montchalin, hvis man skal tro prognoserne. Det meddeler en anden tv-station, TF1.

Heller ikke formanden for Nationalforsamlingen, Richard Ferrand, som er en nær allieret af præsident Macron, ser ud til at opnå genvalg. Han har erkendt sit valgnederlag.

Også tidligere indenrigsminister Christophe Castaner erkender, at han ikke er blevet valgt ind.

Alle fire er medlemmer af præsident Macrons parti, La République en marche.

For de to ministres vedkommende er det uklart, om de vil kunne fortsætte i Macrons regering, hvis de ikke er valgt til parlamentet.

Partiet er hovedkraft i centrum-højrealliancen Ensemble, som ifølge valgstedsmålinger og prognoser går markant tilbage efter anden og afgørende runde af parlamentsvalget søndag.

Prognoser viser, at Ensemble kan regne med et sted mellem 200 og 260 pladser i Nationalforsamlingen. Der skal 289 til for at have et flertal blandt de 577 parlamentarikere.

Ved det seneste valg i 2017 sikrede Macrons alliance sig et stort flertal bestående af 389 pladser.

/ritzau/Reuters