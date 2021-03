Prognose: Schweizerne vil forbyde burka

Det ser ud til, at vælgerne i Schweiz stemmer ja til et forbud mod at bære burka i det offentlige rum.

Vælgerne i Schweiz stemmer med et lille flertal ja til, at det skal være forbudt at dække sit ansigt til i det offentlige rum, siger tv-stationen SRF i en prognose.

Den er offentliggjort efter søndagens folkeafstemning.

Ifølge SRF stemmer 51 procent for at forbyde tildækning af ansigtet, 49 procent stemmer imod.

Folkeafstemningen er populært kaldt en afstemning om burkaforbud.

Navnet burka eller navnet islam er dog ikke nævnt i forslaget, som også har til formål at hindre, at demonstranter dækker deres ansigter til.

Imidlertid har politikere og lokale medier og aktivister døbt forslaget burkaforbud.

Schweiz har en særlig praksis med at holde direkte folkeafstemninger.

Et forslag kan komme til folkeafstemning, hvis man kan samle 100.000 underskrifter til det.

Forbuddet mod at tildække sit ansigt er fra 2017.

Så det blev sat i værk, inden coronapandemien, der har gjort mundbind normale, ramte landet.

Det kommer fra den politiske højrefløjsgruppe Egerkingen-komitéen.

Walter Wobmann, leder af gruppen og medlem af parlamentet for højrefløjspartiet Schweizisk Folkeparti, siger:

- I Schweiz er det vores tradition, at vi viser vort ansigt. Det er et tegn på grundlæggende frihed.

Han kalder tildækning af ansigtet for "et symbol på den ekstreme politiske islam, der er blevet stadig mere fremtrædende i Europa, og som ikke har nogen plads i Schweiz".

Schweiziske medier har imidlertid rapporteret, at det er meget svært at finde en person, der bærer burka i det offentlige rum i alpelandet.

Tilbage i 2009 stemte vælgerne for at forbyde bygning af minareter på moskéer.

I øvrigt har to af de 26 kantoner, der udgør Schweiz, i forvejen forbud mod at tildække sit ansigt.

Ved søndagens folkeafstemning har vælgerne stemt om flere andre ting, herunder om godkendelse af en handelsaftale med Indonesien.

Her siger en prognose, at den ventes godkendt.

/ritzau/Reuters