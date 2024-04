Provestlige Korcok erkender nederlag i Slovakiets præsidentvalg

Ivan Korcok, der går ind for et tættere samarbejde med EU og Vesten generelt, erkender sent lørdag aften nederlag i det slovakiske præsidentvalg.

Han ønsker samtidig Peter Pellegrini tillykke med sejren i valget.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med 99 procent af stemmerne talt op i Slovakiet har Peter Pellegrini fået 53,55 procent, viser en optælling fra det slovakiske medie Dennik N.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ivan Korcok har fået 46,44 procent.

Peter Pellegrini overtager embedet fra Zuzana Caputova, som ikke genopstillede til valget.

Med valget af Peter Pellegrini får premierminister Robert Fico en partifælle i det slovakiske præsidentkontor. Fico og Caputova var uenige på en række centrale punkter.

Fico og hans allierede har fået kritik for ikke at være hårde nok mod Rusland, der 24. februar 2022 invaderede Ukraine.

Pellegrini har udtalt, at en løsning af konflikten mellem Ukraine og Rusland ikke skal findes på slagmarken.

Sådanne udtalelser ses typisk som en opfordring til, at Ukraine går med til at rømme territorium som for eksempel halvøen Krim eller Donbas-området i en fredsaftale med Rusland.

Ivan Korcok vandt en smule overraskende den første runde af præsidentvalget, men altså ikke stort nok til at undgå, at valget blev sendt ud i en anden runde.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Slovakiet vælger man en præsident for fem år ad gangen.

En slovakisk præsident har som udgangspunkt ikke særligt mange beføjelser. Det er overvejende en ceremoniel post.

Præsidenten kan dog indbringe love for forfatningsdomstolen, og præsidenten udpeger også dommere til forfatningsdomstolen.

Det sidste kan blive vigtigt i forbindelse med den aktuelle politiske situation i landet.

Der ventes således politiske opgør over Fico-regeringens bebudede reformer, der dramatisk vil reducere straffen for korruption.

/ritzau/