Prognose: Vækst og inflation vil falde i EU

Økonomien i EU fortsætter med at vokse, men det sker i et langsommere tempo. Det viser EU-Kommissionens sommerprognose, som blev præsenteret på et pressemøde i Bruxelles mandag.

Prognose skruer forventningen til væksten i 2023 ned til 0,8 procent for hele året. EU-Kommissionen forventede i sin forårsprognose, at væksten ville blive 1,0 procent i år.

Også forventningen til væksten i 2024 skrues ned. Her var udsigten tidligere en vækst på 1,7 procent, men er nu sat ned til 1,4 procent.

Det er dårligt nyt for dansk økonomi, fastslår cheføkonomi i DI, Allan Sørensen. EU-landene har stor betydning for dansk økonomi, fordi de tilsammen køber danske varer og tjenester for 850 milliarder kroner om året.

- Lavere vækst i europæisk økonomi fører til færre eksportordrer til dansk erhvervsliv. Dansk eksport er ramt af svag efterspørgsel på vores nærmarkeder i EU.

- På en lang række markeder uden for eurozonen bliver vi samtidig mødt af svækkede valutaer som gør danske produkter dyrere. Det kan også spænde ben for danske eksportordrer, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

Årsagerne til den lavere vækst er ifølge EU-Kommissionen "de voldsomme chok, som EU har været udsat for". Coronakrisen blev afløst af krigen i Ukraine, og det har bidraget til høj inflation, som har sat sig spor i forbrugernes købelyst.

- Svaghed i den indenlandske efterspørgsel, især forbrug, viser, at de høje og stadig stigende forbrugerpriser på de fleste varer og tjenester og tjenesteydelser slår hårdere igennem end forventet i forårsprognosen, hedder det.

Samtidig er der sket en "kraftig opbremsning" i bankernes vilje til at give lån. Dermed er stramningerne i pengepolitikken ved at slå igennem i økonomien.

- Undersøgelsesindikatorer peger nu på aftagende økonomisk aktivitet i sommeren med fortsat svaghed i industrien og faldende momentum i servicesektoren på trods af en stærk turistsæson i mange dele af Europa, hedder det i prognosen.

Arbejdsmarkedet er ifølge EU-Kommissionen usædvanligt stærkt med "rekordlav arbejdsløshed". Trods den afdæmpede vækst forventer EU-Kommissionen, at beskæftigelsen vil fortsætte med at sige, og det vil trække lønningerne med op.

Stigende lønninger kunne måske puste til inflationen, men det forventer EU-Kommissionen ikke, vil ske. Tværtimod forventer man, at inflationen vil fortsætte med at falde.

Inflationen måles i prognosen via det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP). Det forventes nu at nå 6,5 procent i 2023. Det er et lille fald sammenlignet med foråret, hvor forventningen var 6,7 procent. Til sammenligning er inflationen i Danmark allerede nede på 2,4 procent.

Den faldende tendens i EU vil fortsætte, hvis EU-Kommissionen får ret i sin prognose. Her forventer man en inflation på 3,2 procent i 2024.

- Inflationen fortsatte med at aftage i første halvdel af 2023 som følge af faldende energipriser og et aftagende inflationspres fra fødevarer og industrivarer, hedder det i prognosen.

Her forventer EU-Kommissionen, at energipriserne vil fortsætte med at falde i resten af 2023, men i et langsommere tempo.

/ritzau/