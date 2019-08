Prokurdiske borgmestre mister embedet efter terroranklager

Den tyrkiske regering erstatter flere prokurdiske borgmestre efter anklager om støtte til PKK-bevægelsen.

Den tyrkiske regering har valgt at erstatte en række prokurdiske borgmestre, efter de er blevet efter anklaget for støtte til PKK-bevægelsen.

Det meddeler Tyrkiets indenrigsministerium i en udtalelse mandag, skriver Reuters.

Det drejer sig om borgmestrene i byerne Diyarbakir, Van og Mardin, der blandt andet er under anklage for at sprede propaganda på vegne af Kurdistans Arbejderparti, PKK.

PKK betegnes af den tyrkiske regering og flere andre lande som en terrorbevægelse.

Borgmestrene vil blive erstattet af guvernørerne i de respektive delstater, hvor byerne ligger, siger ministeriet.

De tre borgmestre er også anklaget for at være aktive medlemmer af PKK, der i årtier har kæmpet for kurdernes ret til selvstændighed.

18 procent af den tyrkiske befolkning anslås at have kurdiske rødder. Langt størstedelen er bosiddende i den sydøstlige del af Tyrkiet.

/ritzau/