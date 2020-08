Røde Kors frygter coronasmitte blandt orkanevakuerede

Røde Kors er bekymret for, at evakuering fra orkanen Laura kan føre til smitte med covid-19.

Røde Kors frygter covid-19-smitte blandt de mennesker, der er blevet evakueret fra orkanen Laura, der torsdag morgen ramte den amerikanske delstat Louisiana som en kategori 4-orkan.

600 folk fra Røde Kors er til stede i Louisiana og nabostaten Texas for at hjælpe med at give husly til de evakuerede.

- Det, at de mange steder er blevet stuvet sammen i evakueringscentre, er enormt bekymrende, siger katastrofechef i Røde Kors i Danmark Bjarke Skaanning.

Louisiana og Texas har henholdsvis flere end 3000 og over 2000 bekræftede smittetilfælde per 100.000 indbyggere i staterne, hvilket gør staterne til nogle af de hårdest ramte i hele USA.

Myndighederne og Røde Kors har dog haft succes med at samarbejde med virksomheder om at tilbyde plads til de evakuerede for bedre at kunne holde afstand.

- Det er faktisk lykkedes mange steder at få hoteller til at åbne.

- Mine kolleger i USA sagde i dag, at rigtig mange hoteller har åbnet dørene og sagt: kom herind. I kan være her. Det er simpelthen, fordi der ikke er plads til, at man kan evakuere en halv million mennesker på sikker afstand af hinanden, siger Bjarke Skaanning.

Orkanen ramte Louisianas kyst ud til Den Mexicanske Golf omkring klokken 8 torsdag morgen. Den ramte kysten som en kategori 4-orkan, men blev umiddelbart nedkategoriseret til kategori 3 med en vindstyrke på omkring 54 meter i sekundet.

- En kategori 4-orkan har vindstyrke på omkring 58-68 meter per sekund. Det svarer faktisk til en dobbelt orkanstyrke, som vindene kommer med, siger klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut John Cappelen.

Det er en del kraftigere end orkanen Adam, der ramte Danmark 3. december 1999 og havde en vindstyrke på omkring 51 meter i sekundet.

John Cappelen fortæller, at orkaner får deres energi fra varmt vand i havet, hvorfor man normalt ser dem aftage i styrke, når de driver ind over land.

Orkanen Laura forventes at drive nordøst igennem USA, hvor den for alvor vil begynde af aftage i styrke, når den når til Memphis og Nashville i delstaten Tennessee.

/ritzau/