Prorussere ligger til hver femte stemme i Letland

Indbyggerne i Letland har holdt parlamentsvalg. Et prorussisk parti ser ud til at få et kanonvalg.

Det prorussiske parti Harmoni ligger til at få knap 20 procent af stemmerne ved valget i Letland.

Det siger en valgstedsmåling, der er offentliggjort i Letland, umiddelbart efter at valglokalerne lukkede lørdag klokken 19.00.

LTV-målingen siger, at partiet får 19,4 procent af stemmerne, og det er to procentpoint mere end den seneste meningsmåling fra det statslige tv gav partiet.

Omkring en fjerdedel af Letlands to millioner indbyggere er russere eller af russisk afstamning.

/ritzau/Reuters