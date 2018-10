Prorussisk nationalist erklærer valgsejr i Bosnien-Hercegovina

Nationalisten Milorad Dodik hævder, at han har vundet det serbiske sæde i landets tredelte præsidentskab.

Den prorussiske nationalist Milorad Dodik erklærer sig som vinder af den serbiske plads i Bosnien-Hercegovinas tredelte præsidentskab efter søndagens præsident- og parlamentsvalg i landet.

- Det er en klar sejr, siger 59-årige Dodik ifølge nyhedsbureauet AFP.

Milorad Dodik har regeret den serbiskledede Republika Srpska siden 2006. Han sætter sjældent sine ben i Sarajevo, som han omtaler som "udenlandsk territorium."

Han taler desuden jævnligt om at holde en folkeafstemning om en total løsrivelse blandt de bosniske serbere.

Dodik hævder, at han har fået 56 procent af stemmerne med 85 procent talt op natten til mandag. Hans modstander, den moderate Mladen Ivanic, har ifølge nyhedsbureauet AP fået 44 procent af stemmerne.

Mladen Ivanic siger, at det foreløbige resultat fortsat er for tæt til at kunne udnævne en vinder.

- På nuværende tidspunkt er det for tidligt at annoncere resultaterne. Vi vil vente på vores observatørers rapport for at se, om alt er gået godt, siger Mladen Ivanic.

Imens oplyser det største muslimske parti i Bosnien-Hercegovina, SDA, at partiets kandidat, Safik Dzaferovic, har vundet det muslimske sæde i det tredelte præsidentskab.

Socialdemokraten Zeljko Komsic vinder det kroatiske sæde.

Det komplekse politiske system i Bosnien-Hercegovina er et levn fra krigen i årene 1992-1995.

Her blev omkring 100.000 mennesker dræbt og millioner fordrevet. Krigen ødelagde også økonomien og infrastrukturen.

Et kvart århundrede efter er det stadig en fredsaftale fra dengang, som er grundlaget for opdelingen af staten i to halvdele.

Den ene halvdel er domineret af de bosniske serbere, mens den anden domineres af muslimer og kroater.

De to magtcentre, der kun er forbundet af en svag national regering, kæmper mod hinanden, hvilket har medført politisk og økonomisk stagnation, skriver AFP.

Del og hersk-princippet gælder også for præsidentembedet, som går på skift mellem et serbisk, et kroatisk og et muslimsk medlem af regeringen.

