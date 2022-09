Prorussiske myndigheder erklærer sejr i folkeafstemninger

Et flertal har ifølge prorussere stemt ja til, at Luhansk, Kherson, Zaporizjzja og Donetsk skal være russiske.

Med et overvældende ja til russisk annektering erklærer prorussiske myndigheder sejr i fire øst- og sydøstlige ukrainske regioner efter folkeafstemninger.

Sent tirsdag aften oplyser formanden for valgkommissionen i Donetsk, at flere end 98 procent af vælgerne i regionen har stemt ja til at tilslutte sig Rusland.

Det sker, efter at knap 70 procent af stemmerne er optalt, oplyser formand Vladimir Vysotskij ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Tidligere tirsdag blev det oplyst, at de prorussiske myndigheder havde erklæret sejr i de øvrige tre regioner, Luhansk i øst og Kherson og Zaporizjzja i sydøst, efter ligeledes et overvældende ja til russisk annektering.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ukraine og de vestlige lande, der støtter Ukraine, har betegnet folkeafstemningerne som en ulovlig manøvre, der skal give Rusland et tyndt juridisk grundlag for at erklære de fire regioner for russiske. De har på forhånd afvist, at de vil anerkende resultatet.

I Zaporizjzja hævder de Moskva-tro ledere ifølge AFP, at 93,11 procent af vælgerne har stemt for, at regionen skal indlemmes i Rusland.

Også i Luhansk har separatistlederne erklæret sejr. Ifølge lokale myndigheder har over 98 procent af vælgerne her stemt for annektering.

I Kherson oplyser de prorussiske myndigheder, at mere end 87 procent har stemt for russisk annektering.

Samtidig rapporterer russiske medier om en høj valgdeltagelse på over 90 procent flere steder.

Tidligere tirsdag aften fortalte Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), at valget har været præget af store problemer.

- Først og fremmest så foregår de (valghandlingerne, red.) jo i et besat område. Det er russerne, der har besat dele af fire regioner i Ukraine, og der har de altså nu gennemført de her afstemninger, siger han.

Samtidig er valget foregået med påvirkning på valgstederne og ude på gaden, fortæller han.

- Det foregår med intimidering, hvor folk bliver opsøgt på deres bopæl, hvor valgtilforordnede banker på og står i selskab med bevæbnede folk i uniformer, siger han.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at afstemningerne er "en åbenlys krænkelse af folkeretten".

/ritzau/