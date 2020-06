Protest over ung mands død i 2016 udvikler sig voldsomt i Paris

Fransk politi brugte tirsdag tåregas og gummikugler under en demonstration i Paris mod politivold.

Omkring 20.000 mennesker trodsede tirsdag et forsamlingsforbud i Paris for at protestere over en ung, sort mands død i politiets varetægt i 2016.

Nogle af demonstranterne stødte sammen med politiet, mens de råbte nogle af de samme slagord, der bruges under de igangværende demonstrationer i USA, herunder "Black Lives Matter".

På trods af et forsamlingsforbud på maksimalt ti personer som følge af coronavirus var titusindvis af demonstranter tirsdag samlet foran en domstol i Paris for at protestere over Adama Traorés død i 2016.

Adama Traoré var 24 år, da han døde i fransk politis varetægt.

Tirsdagens demonstration endte i voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter, hvor der blev skudt med gummikugler og tåregas og brændt barrikader.

Demonstranterne protesterede i kølvandet på offentliggørelsen af to medicinske rapporter om Adama Traorés død. Sagen om Adama Traoré er efterhånden blevet et symbol på modstanden mod politibrutalitet i Frankrig.

Mange af demonstranterne har hentet inspiration fra protesterne i USA. De brød ud i sidste uge i byen Minneapolis, efter at en sort mand ved navn George Floyd døde i forbindelse med en brutal anholdelse.

Siden har protesterne spredt sig til resten af USA.

