Protestbevægelse for Gaza hjemsøger fortsat Joe Biden

Den demokratiske præsident Joe Biden og ekspræsident Donald Trump vandt hver primærvalgene i fire amerikanske delstater tirsdag lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er tale om delstaterne Rhode Island, Connecticut, New York og Wisconsin.

Valgene var mere eller mindre symbolske, da begge allerede har sikret sig nok delegerede til at vinde deres respektive partis nominering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alligevel siger valgene lidt om vælgernes entusiasme for de to kandidater, der med al sandsynlighed igen skal op mod hinanden ved præsidentvalget 5. november.

En række vælgere på venstrefløjen har for nylig kritiseret Biden for hans håndtering af krigen i Gazastriben mellem Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas.

Den primære kritik går på, at Biden ikke har gjort nok for at opfordre Israel til at beskytte civilbefolkningen i Gazastriben.

Over 32.000 civile menes ifølge de lokale sundhedsmyndigheder, der er kontrolleret af Hamas, at være blevet dræbt i løbet af krigen.

Aktivister har derfor opfordret vælgerne til at stemme blankt i de demokratiske primærvalg. Det kunne man tirsdag særligt se i Rhode Island og Connecticut.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andelen af blanke stemmer i begge delstater var ifølge AP på niveau med det i Minnesota og Michigan, hvor henholdsvis 19 procent og 13 procent tilsluttede sig aktivisternes kampagne.

Kritikken af Biden har dog tilsyneladende ikke haft nogen betydning for fundraisingen til hans præsidentkampagne.

I sidste uge slog Biden og Demokraterne rekorden for det størst indsamlede beløb på en enkelt dag, da præsidenten ifølge AP sammen med hans forgængere Barack Obama og Bill Clinton rundede 26 millioner dollar - cirka 180 millioner kroner.

/ritzau/