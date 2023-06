Protester fortsætter i Beograd: Præsident nægter at gå af

Titusindvis af demonstranter havde lørdag endnu en gang indtaget Beograds gader for femte gang på en måned for at vise utilfredshed med de masseskyderier, der har fundet sted i Serbien.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Landets præsident, Aleksandar Vucic, har nægtet al ansvar for de dødelige hændelser og ignoreret demonstranternes ønske om, at han træder tilbage.

Menneskemasserne gik gennem landets hovedstad med negative slagord rettet mod præsidenten. Her sendte de også en ballon i luften med ordene "Vucic, gå væk", skriver AP.

Det var studerende, der ledte an i protesterne med bannere, hvorpå der stod "Serbien mod vold".

Demonstranterne har forlangt, at flere medlemmer af landets regering træder tilbage, ligesom de også ønsker, at sendetilladelsen stoppes for flere tv-stationer.

Ifølge demonstranterne promoverer tv-stationerne vold og glorificerer kriminelle personer.

Masseskyderierne fandt sted for cirka en måned siden.

I det ene masseskyderi dræbte en teenagedreng otte elever og en sikkerhedsvagt på en skole.

To dage efter dræbte en 21-årig otte personer uden for Beograd.

Med 39 våben per 100 indbyggere ifølge analyseinstituttet Small Arms Survey Group er Serbien et af de lande i verden, der har den største andel af våbenejerskab i civilbefolkningen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge AP har uafhængige journalister også rapporteret om, at ultranationalistiske grupperinger tog del i protesterne lørdag.

Analytikere har ifølge AP udtalt, at grupperne har tætte forbindelser til den serbiske efterretningsverden.

Der er meldinger om, at ultranationalister skal have overfaldet en udenlandsk journalist.

Nye protester er planlagt til næste uge. Demonstranternes utilfredshed kan ende med at blive den største udfordring for Aleksandar Vucic i hans 11 år på magten, skriver AP.

