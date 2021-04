Protester i Frankrig over frit lejde for drab

Protester i Paris, fordi den mistænkte bag drab på jødisk kvinde ikke retsforfølges på grund af hashrus.

I flere byer i Frankrig har der søndag været demonstrationer som protest mod en domstols afvisning af en sag mod en mand, der mistænkes for at have dræbt den jødiske kvinde Sarah Halimi den 4. april 2017.

Den 65-årige Halimi blev skubbet ud af et vindue i sin lejlighed i Paris, den franske hovedstad, af en nabo.

Det var den 27-årige muslim Kobili Traore, der råbte Allahu Akbar (Gud er størst), mens han skubbede hende i døden.

Frankrigs øverste domstol har fastslået, at Traore ikke kan retsforfølges, fordi han var stærkt påvirket af hash og derfor ikke var sig selv.

Han handlede i vildfarelse, var utilregnelig i gerningsøjeblikket.

Denne afgørelse har vakt vrede hos offerets familie, hos jødiske grupper og mange flere.

Afgørelsen har fået præsident Emmanuel Macron til at opfordre til, at fransk lov skal ændres for at sikre, at folk stilles til ansvar for deres handlinger, selv om de er påvirket af rusmidler. Justitsminister Eric Dupond-Moretti siger, at der fremsættes et lovforslag i slutningen af maj.

Siden drabet for fire år siden har Kobili Traore været under psykiatrisk behandling.

Ved demonstrationen i Paris søndag deltog også Christophe Castaner, gruppeformand for Macrons parti, en Marche, i parlamentet.

Oppositionspolitikere var der, og det samme var kendte skuespillere og andre.

Carla Bruni, gift med tidligere præsident Nicolas Sarkozy, var med.

Anne Hidalgo, borgmester i Paris, sagde, at der bliver opkaldt en gade efter Sarah Halimi.

- Det vil være den måde, vi giver hende retfærdighed på, sagde borgmesteren.

Jødiske grupper siger, at dommen har gjort det mindre sikkert at være jøde i Frankrig.

I de senere år har der været en række angreb på franske jøder. Angreb, der er begået af jihadister.

I 2012 blev tre børn og en lærer dræbt af en islamistisk gerningsmand i deres skole.

I 2015 dræbte en radikal islamist fire mennesker i et jødisk supermarked.

/ritzau/AFP