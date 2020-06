Protester mod økonomisk krise efterlader 120 såret i Libanon

Mange libanesere er vrede over regeringens inkompetence midt i en voksende krise og kræver tidligt valg.

Flere end 120 personer er kommet til skade under sammenstød mellem politi og demonstranter i Libanon lørdag.

Det viser tal fra Røde Kors og lokale lægetjenester.

På tværs af Libanon var hundredvis af demonstranter lørdag på gaden for tredje dag i træk for at protestere over den voksende økonomiske krise i landet.

Demonstranter i det centrale Beirut viftede med flag og råbte slagord mod regeringen.

Mange libanesere er vrede over stigende leveomkostninger og regeringens mangel på handling i forhold til den værste økonomiske krise i landet siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.

- Vi er her for at kræve, at der bliver dannet en ny overgangsregering og udskrevet tidligt parlamentsvalg, siger en aktivist og demonstrant ved navn Nehmat Badreddine.

I den nordlige by Tripoli kom unge mænd i nærkontakt med sikkerhedsstyrker, der affyrede gummikugler for at sprede menneskemængden.

Sammenstødene efterlod flere end 120 personer sårede.

De voldelige uroligheder begyndte, efter at en gruppe unge mænd havde blokeret en hovedvej for at blokere for et antal lastbiler med varer til Syrien.

Det rapporterer Libanons nationale nyhedsbureau.

Efterfølgende udsendte FN's Fødevareprogram (WFP) en erklæring, hvori der stod, at organisationen havde sendt en konvoj bestående af 39 lastbiler med mad til Syrien.

I en tale lørdag fordømte premierminister Hassan Diab volden og det, han betegnede som forsøg på at organisere et "kup" mod regeringen samt "manipulere" værdien af det libanesiske pund.

- Staten og folket udsættes for afpresning, sagde han, mens han lovede at bekæmpe korruptionen i landet.

Libanon er fanget i en voksende økonomisk krise, herunder en hurtig devaluering af det libanesiske pund, som siden torsdag har udløst en ny bølge af protester i landet.

Lokale medier rapporterer, at valutakursen på et tidspunkt fredag var faldet til 6000 libanesiske pund per amerikansk dollar på det sorte marked.

Den officielle kurs har siden 1997 ligget på 1507 libanesiske pund for en amerikansk dollar.

/ritzau/AFP