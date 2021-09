Protestparti med sygehus som mærkesag får plads i Stortinget

Det norske parti Pasientfokus dukkede op ud af ingenting i påskedagene.

Omkring et halvt år senere - efter mandagens valg til Stortinget i Norge - står det klart, at det lille protestparti kommer i Stortinget med et mandat, skriver NRK.

Partiets store mærkesag er et sygehus til Alta. Det er med 20.000 indbyggere den største by i Finnmark.

Pasientfokus har fået cirka 16 procent af stemmerne i Finnmark og hele 44 procent af stemmerne i Alta, viser resultaterne fra valget.

Dermed kan den mangeårige sygehusforkæmper Irene Ojala sætte kurs mod Stortinget, hvor hun skal repræsentere partiet.

Den 60-årige partileder har baggrund i sundheds- og omsorgssektoren.

Ifølge Ojala er det indretningen af sundheds- og sygehussystemet, den er gal med.

Måden, som systemet på nuværende tidspunkt fungerer på, betyder, at sygdom eller udviklingshandicap bliver en livslang opgave for den enkelte familie, mener hun.

- Erfaringer fra tre urolige graviditeter, to arbejdsskader, syge forældre og en ældre udviklingshæmmet bror har lært mig, at udfordringer, som mange mennesker oplever, ofte ikke tales om, siger hun på Pasientfokus' hjemmeside.

Hun mener, at lange unødvendige rejser og skift fra én ambulance til en anden skader sundheden for blandt andet ældre, fødende og akut syge.

Partiet er tidligere blevet kritiseret for at fokusere for snævert på én sag.

Men kampen for en fødeafdeling og et akutsygehus i Alta har længe skabt engagement i området. Tusindvis af mennesker gik med i et optog før valget i 2017.

Ojala havde dog ikke forestillet sig, at en plads i Stortinget faktisk kunne være en realitet, da hun i foråret satte sig ved køkkenbordet i hjemmet i Alta for at lægge en plan. Det fortalte hun til NRK mandag aften.

Før Pasientfokus kom på banen i påsken, var Fremskrittspartiet (Frp) nærmest sikret et mandat til Stortinget.

På landsplan viser resultaterne, at et regeringsskifte i Norge er en realitet.

Med næsten alle stemmerne optalt ser Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) ud til at få flertal med i alt 89 mandater af de i alt 169 mandater i Stortinget. Det kræver 85 mandater for et flertal.

Det betyder, at Ap-leder Jonas Gahr Støre står til at blive Norges nye statsminister. Det kan ske med hans to foretrukne samarbejdspartnere, Sp og SV.

