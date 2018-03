Protestparti sejrer i Italien

Det tyder på, at der venter svære forhandlinger - måske et nyt valg - i Italien. Vælgerne støttede Femstjernebevægelsen, men det samlede resultat er mudret.

De italienske vælgere har i den grad fået smag for Femstjernebevægelsen, et utraditionelt protestparti, der ser ud til med afstand at blive Italiens største efter søndagens valg.

Også det indvandringskritiske Lega - tidligere kendt som Lega Nord - har haft et godt valg og er med til at samle stemmer til den politiske højrefløj, hvor tidligere premierminister Silvio Berlusconi spøger.

Imens har det regeringsbærende socialdemokrati, PD, fået en lussing.