Proud Boys-leder idømt 18 års fængsel for kongresangreb

Ethan Nordean, som er tidligere leder af bevægelsen Proud Boys, er fredag blevet idømt 18 års fængsel for stormen på USA's kongres 6. januar 2021.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han er blandt andet blevet dømt for oprørsk sammensværgelse.

- Hvis vi ikke har en fredelig overdragelse af magt i dette land, har vi ingenting, sagde dommeren Timothy Kelly ifølge Reuters.

I en udtalelse til dommeren har Ethan Nordean kaldt kongresangrebet for en tragedie.

Han fortæller, at han tog til Kongressen for at være en leder og holde folk ude af problemer.

- Selv om det er rigtigt, at jeg helhjertet fortryder det, jeg gjorde den dag, fortryder jeg mere, at jeg ikke var en bedre leder, lyder det fra Ethan Nordean.

Også et andet medlem af Proud Boys har fredag fået en dom i forbindelse med kongresangrebet.

Der er tale om Dominic Pezzola, som dog ikke var leder i bevægelsen.

Han skal tilbringe ti år bag tremmer, skriver Reuters.

- Trump vandt, råbte Dominic Pezzola, mens han blev ført ud af retslokalet, skriver Reuters.

Angrebet på USA's kongres blev gennemført af flere tusinde tilhængere af daværende præsident Donald Trump.

Fem mennesker mistede livet - heriblandt en politimand.

Kongrespolitikere har insisteret på, at deres liv var i fare. Angrebet skete, da de var i færd med at konfirmere, at demokraten Joe Biden havde vundet præsidentvalget.

Torsdag blev to andre tidligere ledere i Proud Boys dømt for deres medvirken i kongresangrebet.

Joseph Biggs fik en dom på 17 år, mens Zachary Rehl fik 15 år.

Proud Boys er en højreradikal gruppe, som blev stiftet i 2016.

Gruppen er kendt for at demonstrere til fordel for at bære våben og har været i slagsmål ved demonstrationer, hvor aktivister har krævet statuer fra slavetiden fjernet.

Proud Boys har været i gadekampe med aktivister fra venstregruppen Antifa og Black Lives Matters.

/ritzau/