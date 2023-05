Proud Boys-medlemmer dømt for oprør ved stormløb mod Kongressen

En domstol i USA har torsdag kendt fire medlemmer af gruppen Proud Boys skyldige i sammensværgelse med henblik på oprør.

Domstolen finder det bevist, at de planlagde angrebet på Kongressen i Washington D.C. den 6. januar 2021 i et forsøg på at forhindre de folkevalgte politikere i formelt at godkende Joe Biden som USA's næste præsident.

Demokraten Biden vandt præsidentvalget i november 2020 mod republikaneren Donald Trump.

Blandt de fire dømte er Proud Boys' tidligere leder Enrique Tarrio.

Den paragraf, de er dømt efter, stammer fra den amerikanske borgerkrig i 1800-tallet. Den kan give op mod 20 års fængsel.

Et femte medlem af Proud Boys blev frifundet af nævningerne.

Proud Boys beskrives som en milits, der politisk hører til på den yderste højrefløj.

Conor Mulroe, der har været anklager i den fire måneder lange retssag, beskrev over for nævningerne, hvordan gruppen ser sig selv som "en kampstyrke, der har taget opstilling bag Donald Trump og er klar til at udøve vold på hans vegne".

Under retssagen hørte nævningerne, hvordan Enrique Tarrio og hans medtiltalte købte militært udstyr forud for stormløbet mod Kongressen.

De opfordrede gruppens medlemmer til i stor stil at tage til Washington D.C. den 6. januar 2021.

Ifølge anklagerne var flere af de dømte blandt de første, der brød igennem de barrikader, der var opstillet uden for Kongressen.

Tarrio selv deltog ikke i stormløbet, men ifølge anklagerne i sagen dirigerede han slagets gang fra Baltimore.

En dommer havde givet ham forbud mod at tage til Washington D.C., efter at han to dage tidligere var blevet anholdt for at brænde et banner for bevægelsen Black Lives Matter i en kirke.

Forsvarerne for de dømte Proud Boys-medlemmer har under retssagen fastholdt, at deres klienter ikke havde til hensigt at angribe Kongressen. De tog blot til Washington D.C. for at demonstrere, sagde forsvarerne.

USA's justitsministerium har sagsøgt over tusind mennesker i forbindelse med Trump-tilhængernes stormløb mod Kongressen for lidt over to år siden.

Over 500 af de tiltalte har erklæret sig skyldige i anklagerne. Omkring 80 andre er blevet dømt ved en retssag.

Tidligere er også flere medlemmer af en anden milits på højrefløjen, Oath Keepers, blevet dømt for deres roller i stormløbet mod Kongressen.

/ritzau/Reuters