Provestligt parti fører slovakisk parlamentsvalg

Vestlige regeringschefer begynder formentlig snart at kunne ånde lettede op, hvis de holder øje med parlamentsvalget i Slovakiet, hvor slovakkerne ser ud til at have peget på det provestlige parti Progressivt Slovakiet (PS) og ikke den Rusland-venlige Robert Fico, der står i spidsen for partiet Smer-SD.

Der er kort før midnat stadig kun valgstedsmålinger tilgængelige. Der er altså ikke tale om en formel optælling endnu, men PS og dets leder, Michal Simecka, fører med 1,6 procentpoint.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meningsmålinger op til valget havde ellers givet sved på panden hos vestlige regeringschefer. Slovakiet er medlem af EU og den vestlige forsvarsalliance Nato. Der var derfor bekymringer for, at alliancen kunne ende med at sidde til bords med endnu en Putin-venlig leder.

Alliancen har allerede skulle haft sine uenigheder med Viktor Orbán, der er premierminister for Ungarn. Han har flere mange lagt sig mod Nato-linjen, hvad angår støtte til Ukraine. Det internationale magasin Foreign Policy gik endda så langt som at kalde ham Ruslands præsident Vladimir Putins mand i Vesten.

Smer-SD står omkring midnat kun til at få 21,9 procent af stemmerne. Det beretter den slovakiske fjernsynskanal TV Markiza, som har fået lavet den ene af de store valgstedsmålinger. Her står PS til 23,5 procent af stemmerne.

En anden valgstedsmåling forudser ifølge public service-mediet RTVS, at det bliver tættere med 19,97 procent til PS og 19,09 procent til Robert Fico og Smer-SD.

Ficos prorussiske holdninger flugter med folkestemningen i dele af samfundet, som traditionelt har været relativt positivt stemt over for Rusland. De holdninger er blevet forstærket af blandt andet prorussisk narrativer og misinformation på sociale medier, skriver Reuters.

Vinder partiet Progressivt Slovakiet (PS) magten i Slovakiet, vil landets udenrigspolitik formentlige forblive i tråd med den nuværende linje - med støtte til Ukraine, fokus på LGBT+-rettigheder og slovakisk opbakning til EU-integration.

Hverken Robert Ficos parti eller PS forventede før valget at kunne danne en flertalsregering. Det betyder, at begge parter formentlig behøver støtte fra en række mindre partier.

De partier kommer fra et spektrum, der rummer alt fra liberale partier til Europas yderste højrefløj, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der bor omkring 5,5 millioner mennesker i Slovakiet.

