Provinsleder: Taliban indtager nøgleby i Nordafghanistan

Den militante islamistiske bevægelse Taliban har lørdag indtaget den afghanske by Mazar-i-Sharif, der er landets fjerdestørste og var en vigtig by for styret i Kabul i den nordlige del af landet.

Det oplyser Afzal Hadid, som er leder af rådet i provinsen Balkh, hvor Mazar-i-Sharif er hovedstad.

- Taliban har taget kontrol over Mazar-i-Sharif, siger han.

Han fortæller, at afghanske sikkerhedsstyrker har efterladt deres udstyr og er flygtet mod grænsen til Usbekistan.

Byen lader ifølge provinsrådslederen til at være faldet uden større kampe.

- Alle sikkerhedsstyrker har forladt byen Mazar, siger Afzal Hadid.

Der er dog fortsat enkelte sammenstød i et område uden for bymidten.

Mens vestlige landes soldater har trukket sig ud af Afghanistan, har Taliban været på hastig fremmarch i landet.

Taliban vurderes at kontrollere omkring to tredjedele af landet.

Regeringen holder dog fortsat stand i blandt andet hovedstaden Kabul, som også er landets største by. Men også her er situationen alvorlig.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, holdt lørdag hastemøde med fremtrædende lokale figurer og internationale partnere, mens Taliban nærmer sig hovedstaden.

Lørdag indtog Taliban ifølge et provinsrådsmedlem byen Pul-e-Alam, som ligger blot 70 kilometer syd for Kabul og kunne være et muligt sted at angribe Kabul fra.

Embedsmænd inden for politiet afviste imidlertid, at det skulle være rigtigt.

I Kabul anslås det, at der bor mindst 4,4 millioner mennesker, mens indbyggertallet i Mazar-i-Sharif menes at være mindst 400.000. Der er dog forskelle i opgørelser.

Der er i alt 34 provinser i Afghanistan.

Mange afghanere er flygtet fra deres egne byer til Kabul af frygt for Talibans indtog og en fremtid under et islamistisk styre.

I hovedstaden er der lørdag aften lokal tid hundredvis af folk, som ligger i telte eller på gader og parkeringspladser.

- Man se frygten i deres ansigter, siger en lokal til Reuters.

/ritzau/Reuters