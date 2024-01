Psykologer sætter spørgsmålstegn ved Breiviks gråd i retten

Drabsdømte Anders Breivik er ikke selvmordstruet eller deprimeret, siger to psykologer under et retsmøde torsdag i Ringerike-fængslet i Norge.

Breivik har sagsøgt den norske stat, da han mener, at hans menneskerettigheder bliver krænket i fængslet, hvor han sidder i isolation.

Anders Breivik blev i 2012 idømt 21 års forvaring for at have dræbt 77 personer under to angreb henholdsvis i regeringskvarteret i Oslo og på en socialdemokratisk ungdomslejr på øen Utøya.

Kort efter blev han anholdt, og han har siden siddet i isolation.

Under et retsmøde tirsdag brød Breivik ud i gråd, da han skulle afgive forklaring.

- Hver dag er et mareridt. Jeg overvejer selvmord hver dag, sagde den nu 44-årige Breivik under tirsdagens høring.

Under torsdagens høring peger to psykologer dog på, at Anders Breivik hverken er selvmordstruet eller deprimeret.

- Jeg tror ikke, at han er svært deprimeret på grund af forholdene i fængslet, siger psykolog Janne Gudum Hermansen, som har haft 21 psykologsessioner med Breivik siden starten af 2022.

Den eneste undtagelse var, da han var "mildt deprimeret i et par uger" i slutningen af sidste sommer, siger hun.

Hun vurderer, at der er "lav" risiko for, at Breivik forsøger at begå selvmord.

Gudum Hermansen mener, at det var usædvanligt, at Breivik græd i retten tirsdag, og sætter spørgsmålstegn ved hans oprigtighed. Det gør hun efter at være blevet spurgt ind til Breiviks gråd.

Inni Rein, en anden psykolog, som har haft til opgave at vurdere hvilken trussel Breivik udgør, siger, at hun ikke vurderer, at Breivik er deprimeret, selvmordstruet eller lider psykisk.

Under ugens retsmøder er det kommet frem, at Breivik tre gange i 2018 forsøgte at tage sit liv.

Inni Rein henviser i sin forklaring til rapporter, hvor det fremgår, at Breivik vedkender sig selvmordsforsøgene som en måde at forsøge at "få sin vilje".

- Det giver ikke det indtryk, at han virkelig havde lyst til at dø, siger hun.

/ritzau/AFP