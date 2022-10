Pulver i mælkedrik skal mindske kobøvsers effekt på klimaet

Med et særligt probiotisk pulver til kalve håber forskere i New Zealand på at kunne nedbringe dyrenes metanudledning markant.

Metan er en drivhusgas, som blandt andet udledes, når køer bøvser og prutter.

Gassen bidrager ganske meget til global opvarmning.

Det probiotiske pulver, som for tiden bliver testet på gårde hos den newzealandske mejerigigant Fonterra, har fået navnet på "Kowbucha" - eller på dansk måske "Kobucha".

Det blandes i en mælkelignende drik, som kalvene fodres med.

Tidlige forsøg har vist, at kalvene udleder op til 20 procent mindre metan, når de får det probiotiske tilskud.

Det har givet store forhåbninger til projektet, fortæller Shalome Bassett, ledende forsker hos Fonterras forsknings- og udviklingscenter.

- Probiotiske tilskud er fremragende, for de er faktisk en naturlig løsning, siger hun.

- Hvad end vi gør, så skal det være noget, som er let for bønderne at anvende og omkostningseffektivt. Og så skal vi også sikre os, at det er godt for koen og ikke påvirker mælken.

De løbende forsøg har vist lovende resultater, siger hun.

Hvis det fortsætter, håber Fonterra på at have små poser med "Kowbucha" i butikkerne inden slutningen af 2024.

New Zealands regering har tirsdag lokal tid foreslået at beskatte udledningen af drivhusgasser fra landbruget fra 2025. Håbet er altså, at produktet kan være på hylderne inden da.

Der er endnu ingen tilgængelige informationer om prisen.

Nogle tilskud, som er tilgængelige i andre lande end New Zealand, har vist sig at kunne nedsætte metanudledningen endnu mere end "Kowbucha".

Men Fonterra håber på at kunne være konkurrencedygtig på andre områder.

Blandt andet mener selskabet, at "Kowbucha" er en let løsning, da bønder kun behøver at give midlet til kalvene, når de opdrættes.

At et middel er probiotisk, betyder ifølge sundhed.dk, at det "indeholder levende mikroorganismer i tilstrækkeligt antal til at kunne ændre floraen i tarmen".

/ritzau/Reuters