Pundets nedtur

* Et flertal af vælgerne i Storbritannien stemte den 23. juni 2016 for at trække landet ud af EU-samarbejdet.

* Da resultatet blev kendt, blev den britiske valuta, pundet, umiddelbart svækket med op til ti procent over for euroen.

* Pundet er i dag omkring 16 procent mindre værd sammenlignet med før afstemningen om at forlade EU.

* I juli blev pundet svækket med fire procent. Analytikere mener, at det skyldes, at en brexit uden aftale er blevet mere sandsynlig med Boris Johnson, der trådte til som britisk premierminister den 23. juli.

* Office for Budget Responsibility (OBR), der rådgiver den britiske regering om økonomiske spørgsmål, anslår, at en brexit uden aftale kan svække pundet med yderligere ti procent.

Kilde: Reuters, fx.com.

/ritzau/