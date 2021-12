Pussy Riot-aktivister indleder sultestrejke i fængsel

To kvinder fra russisk protestgruppe har forbud mod at tale sammen i fængslet, hvor de afsoner deres straffe.

To medlemmer af den russiske aktivistgruppe Pussy Riot har indledt en sultestrejke i det fængsel i Moskva, hvor de er ved at afsone hver deres straf.

De skriver de to uafhængige russiske nyhedsmedier Meduza og Ovd-Info lørdag.

De to sultestrejkende aktivister, Maria Aljokhina og Ljusja Shtein, kræver at blive placeret i samme celle og få lov til at kommunikere med hinanden.

I fængslet har de fået forbud mod at tale sammen, skriver de to medier. Det er et forbud, som ifølge de to Pussy Riot-medlemmer ikke er lovligt.

Begge kvinder afsoner fængselsstraffe på to uger for at have arrangeret en demonstration til fordel for den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj tidligere på ugen.

Medlemmer af Pussy Riot er flere gange i løbet af de seneste år blevet anholdt af russisk politi og er ofte blevet idømt fængselsstraffe.

Det var også tilfældet i 2012, hvor tre kvindelige medlemmer – heriblandt Maria Aljokhina - blev idømt fængsel for at have afbrudt en gudstjeneste i Moskvas største katedral. Det skete som en protest mod præsident Vladimir Putin.

Den aktion gjorde gruppen kendt over store dele af verden.

/ritzau/dpa