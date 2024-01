Putin advarer om optrapning af Ruslands angreb på Ukraine

Rusland vil byde det nye år velkommen med endnu flere angreb på militære mål i nabolandet Ukraine.

Sådan lyder det fra den russiske præsident, Vladimir Putin, som mandag aften advarer om en "intensivering" af krigen.

Det gør han under et besøg hos sårede russiske soldater på et russisk militærhospital.

- Vi kommer til at intensivere angrebene. Ingen forbrydelse mod menneskeheden skal forblive ustraffet, siger Putin.

Meldingen kommer, to dage efter at den russiske storby Belgorod blev ramt af et ukrainsk angreb, som kostede 25 personer livet.

- Det, der skete i Belgorod, var en terrorhandling, siger Putin.

Under sit besøg på hospitalet siger Putin, at de ukrainske styrker ramte Belgorod "lige i bymidten, hvor folk gik omkring forud for nytårsaften", og han påstår, at ukrainerne "med vilje ramte civilbefolkningen".

Dagen inden Ukraines angreb på Belgorod, var det Ukraine selv, som var mål for et storstilet angreb. Fredag iværksatte den russiske hær således en omfattende offensiv mod flere ukrainske byer.

Alene i Ukraines hovedstad, Kyiv, blev 28 personer dræbt. Det var det hidtil dødeligste angreb på byen, siden krigen begyndte i februar 2022.

Som følge af de russiske angreb, som fredag dræbte i alt 39 mennesker, har nytårsdag været national sørgedag i Ukraine.

På årets sidste aften afværgede Ukraines hær i øvrigt et "rekordstort" droneangreb, som Rusland stod bag, har Ukraines luftvåben oplyst mandag.

Ifølge luftvåbnet sendte Rusland 90 iranskproducerede Shahed-droner mod ukrainske mål, hvoraf 87 blev ødelagt.

En eller flere af de resterende droner dræbte to personer i den nordøstlige Sumy-region. Og på nytårsdag blev to personer dræbt henholdsvis i Odesa-regionen i det sydlige Ukraine og i Kherson, oplyser Ukraine.

