Putin advarer Vesten mod at tillade ukrainske angreb i Rusland

Ruslands præsident, Vladimir Putin, advarer Nato-landene i Europa mod at lade Ukraine bruge våben fra Vesten til at angribe mål på russisk territorium.

Ifølge Putin vil landene i så fald risikere at udløse en global konflikt.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters tirsdag til pressen i Usbekistan, som han denne uge besøger.

Advarslen fra Rusland kommer, efter at Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tidligere på dagen sagde, at USA og Nato-landene i EU bør genoverveje forbud mod, at Ukraine angriber mål i Rusland.

Han opfordrede dermed Nato-landene til at genoverveje de restriktioner, som følger med en række af de våben, der leveres til Ukraine.

- En konstant eskalering kan få alvorlige konsekvenser, siger Putin i Uzbekistans hovedstad, Tasjkent.

- Hvis disse alvorlige konsekvenser sker i Europa, hvordan vil USA så opføre sig, vores jævnbyrdighed inden for strategiske våben taget i betragtning? Det er svært at sige. Vil de have en global konflikt?, lyder det fra den russiske præsident.

