Putin afholder traditionsrigt pressemøde for første gang siden invasion

Den russiske præsident, Vladimir Putin, afholder torsdag et normalt årligt, timelangt pressemøde, der bliver sendt på fjernsynet.

Det er det første af sin slags, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Det sker ifølge nyhedsbureauet AFP, mens konflikten - efter næsten to års krig - er begyndt at vende til hans fordel.

Putin vil under pressemødet svare på spørgsmål fra både journalister og seere.

Det forventes, at pressemødet bliver flere timer langt. Det finder sted blot en uge efter, at Putin annoncerede, at han stiller op ved næste års præsidentvalg.

Vinder Putin valget, der af internationale iagttagere blot betragtes som proforma, som forventet, kan han sikre magten i Rusland frem til 2030.

Den russiske leder har torsdag i sinde at "opsummere resultatet af dette år", har præsidentens talsperson Dmitry Peskov udtalt til journalister.

- Det vil være et kombineret format mellem den Direkte Linje og præsidentens endelige pressemøde, siger Dmitry Peskov.

Det er uklart, hvad der menes med "endelige".

Den Direkte Linje er et nøje tilrettelagt tv-show, hvor seere kan ringe ind. Putin har afholdt det årligt siden 2001 - med kun få undtagelser.

Sidste år blev begivenheden aflyst efter dårlige russiske resultater på slagmarken i Ukraine. Her tilbageerobrede ukrainske styrker territorie i den østlige og sydlige del af landet.

Ukraines modstandskamp har overrasket iagttagere over hele verden - herunder i den russiske hovedstad, Moskva. Her var forventningen, at styrker i den ukrainske hovedstad, Kyiv, ville lade sig overgive få dage inde i invasionen.

Ukraine har under landets nylige modoffensiv trods vestlig opbakning ikke formået at generobre de af Rusland besatte områder.

