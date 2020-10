Putin afviser at gå ind som mægler i Hviderusland

Den russiske leders talsmand siger, at der ikke er planer om møder med flygtet oppositionsleder.

Den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja siger onsdag, at præsident Vladimir Putin ikke har nogen planer om at mødes med hende i forbindelse med den dybe politiske krise i hendes land.

Den 38-årige Tikhanovskaja er en politisk novice, som ifølge oppositionen vandt det nylige præsidentvalg i Hviderusland over landets leder gennem 26 år, Aleksandr Lukasjenko.

Hun blev tvunget til at flygte til Litauen efter det omstridte valg, som udløste massedemonstrationer, uroligheder, anholdelser og beskyldninger om udbredt brutalitet og voldsanvendelse fra sikkerhedsstyrkernes side.

Tikhanovskaja, som onsdag var i Berlin, har forsøgt at skabe internationalt pres på lederne af det hviderussiske regime. Hun har haft møder med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

Men i Moskva siger Putins talsmand, Dmitrij Peskov, onsdag, at den russiske leder ikke agter at mødes med hende.

- Ingen kontakter er ved at blive planlagt. Madame Tikhanovskaja er ikke i Hviderusland. Man kan næsten ikke engang sige, at hun er involveret i livet i Hviderusland, siger han og tilføjer:

- Hun mødes med forskellige statsoverhoveder og regeringschefer, som mener, at Hvideruslands siddende præsident er illegitim.

Tikhanovskaja siger i Berlin, at det ikke er op til Putin at afgøre hendes lands skæbne. Men hun understreger, at hun vil byde det velkomment, hvis den russiske leder involverer sig som mægler i krisen.

- Vi ønsker ikke at sige, at Putin må afgøre, hvordan vores problemer løses. Det er vores interne problem, siger hun i udtalelser til journaliser i det tyske parlament.

- Vi ønsker at invitere Putin som mægler, siger hun på engelsk.

Hun gik ind i det politiske liv, da hendes mand, der er blogger, blev anholdt og anklaget for at have kupplaner, da han forsøgte at blive opstillet som præsidentkandidat.

I Moskva siger indenrigsministeriet onsdag, at Svetlana Tikhanovskaja er registreret som efterlyst i forbindelse med kriminalitet. Sammenhængen er uklar, og det er ikke oplyst, hvor længe hendes navn har været i den pågældende database.

Fire EU-lande - deriblandt Tyskland - har onsdag kaldt deres ambassadører hjem fra Hviderusland. Det sker i solidaritet med Litauen og Polen, som tidligere har kaldt diplomater hjem fra Minsk, efter Hviderusland hjemkaldte dets ambassadører fra de to lande.

/ritzau/Reuters