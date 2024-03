Putin i tv-tale: Alle gerningsmænd bag Moskva-angreb er anholdt

Samtlige gerningsmænd bag et dødeligt angreb på et koncertsted nær Moskva er blevet anholdt.

De forsøgte at flygte til Ukraine, da de blev pågrebet.

Det siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, ifølge Reuters og det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

- Jeg taler til jer på baggrund af den dødelige og barbariske terrorhandling, som har dræbt dusinvis af uskyldige civile, som var vores medborgere, herunder børn, teenagere og kvinder, siger Putin ifølge Tass.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han taler lørdag eftermiddag til den russiske befolkning og adresserer det voldsomme angreb, som har kostet mindst 115 personer livet.

Præsidenten lover, at alle skyldige bliver straffet.

Ifølge Putin er fire personer, der var direkte involveret i angrebet, blevet anholdt. I alt er der foretaget 11 anholdelser.

Ifølge de russiske myndigheder rejste de mistænkte personer ind i Rusland fra Ukraine inden angrebet.

Og efter angrebet forsøgte de altså at flygte tilbage, siger Putin.

- De forsøgte at gemme sig og flygtede mod Ukraine, hvor der ifølge foreløbige oplysninger var lavet et smuthul, så de kunne krydse grænsen fra den ukrainske side, siger Putin.

Han forventer, at andre lande vil samarbejde med Rusland om at bekæmpe terror på baggrund af angrebet i Moskva.

- Vi ved, hvad terrortruslen handler om.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi regner med at samarbejde med alle lande, som deler vores smerte og er klar til at bidrage til indsatsen for at bekæmpe en fælles fjende: International terrorisme og alle dens manifestationer, siger Vladimir Putin.

Ifølge de russiske myndigheder viser de foreløbige undersøgelser, at ofrene døde af henholdsvis skud og af røgforgiftning.

Således brød koncertsalen i brand i forbindelse med skudangrebet.

Ruslands efterforskningskomité vurderer, at branden blev påsat ved hjælp af brandbar væske.

Angrebet fandt sted fredag aften i Crocus City Hall i Krasnogorsk, som er en forstad til den russiske hovedstad, Moskva.

Som følge af angrebet erklærer Putin et døgns landesorg i Rusland.

Tidligere lørdag oplyste den russiske efterretningstjeneste FSB, at 11 personer var anholdt. Samtidig oplyste de russiske myndigheder dog, at de ville fortsætte jagten efter flere mulige gerningsmænd.

/ritzau/