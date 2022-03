Putin begrænser exit af udenlandske valutaer fra Rusland

Vladimir Putin har underskrevet et dekret, der sigter efter at holde udenlandske valutaer i Rusland.

Fra onsdag er det forbudt at rejse ud af Rusland med mere end det, der svarer til 10.000 dollar, i udenlandsk valuta. Det svarer til cirka 67.000 danske kroner.

Det sker, efter at landets præsident, Vladimir Putin, sent tirsdag aften underskrev et dekret, der skal "sikre Ruslands økonomiske stabilitet".

Det oplyser den russiske regerings presseafdeling ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Flere lande har indført økonomiske sanktioner mod Rusland. De skal blandt andet hindre landets adgang til internationale valuta, som eksempelvis den amerikanske dollar, som benyttes i mange internationale handler.

Sanktionerne er blevet indført som svar på Ruslands invasion af nabolandet Ukraine, som blev påbegyndt torsdag i sidste uge.

Putin beordrede natten til torsdag sine styrker til at begynde at invadere Ukraine. Siden har prorussiske separatister taget kontrollen i Donbass, som omfatter de to selvudnævnte republikker Donetsk og Luhansk.

Flere større ukrainske byer er også kommet under russisk kontrol, men det har stadig ikke været muligt for Rusland at trænge ind i hjertet af den ukrainske hovedstad, Kiev.

Ruslands hær har dog placeret en konvoj af militære køretøjer og soldater nord for Kiev, der strækker sig længere end 60 kilometer.

Faldskærmstropper landede natten til onsdag i Ukraines næststørste by, Kharkiv, hvor kampe mellem ukrainske og russiske soldater brød ud. Byens rådhus blev bombet dagen forinden.

Kherson, som ligger ved Dnepr-flodens udmunding i Sortehavet, er ifølge internationale medier kommet under russisk kontrol. Det samme skulle være tilfældet for havnebyen Marjupol.

/ritzau/