Putin beordrer fredsbevarende mission i udbryderrepublikker

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har beordret landets forsvarsministerium til at sende fredsbevarende styrker til udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

Det skriver Reuters mandag aften.

Ifølge nyhedsbureauet fremgår det af det dekret, som Putin tidligere mandag underskrev for at anerkende de to udbryderrepublikker som uafhængige.

Trækket er blevet mødt med fordømmelse fra store dele af den vestlige verden.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en udtalelse mandag siger FN's generalsekretær, António Guterres, at Rusland har krænket Ukraines suverænitet med beslutningen.

/ritzau/