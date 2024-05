Putin-besøg i Nordkorea er ved at blive gjort klar

Rusland er i færd med at forberede et besøg i Nordkorea for præsident Vladimir Putin.

Det siger Dmitrij Peskov, der er Putins talsmand, til det statslige nyhedsbureau Ria Novosti.

De to lande, som begge er underlagt internationale sanktioner, har tilnærmet sig hinanden, efter Rusland i februar 2022 angreb Ukraine.

Nordkorea beskyldes for at være en vigtig leverandør af våben og ammunition til Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Præsident Putin har en stående invitation til et officielt besøg i Nordkorea. Besøget er ved at blive forberedt. Vi vil annoncere datoen for besøget, når tiden nærmer sig, siger Peskov.

Nordkorea har leveret millioner af artillerigranater til Rusland til støtte for den russiske krig i Ukraine.

Det er sket til gengæld for fødevarer, lyder det fra den sydkoreanske efterretningstjeneste. Nordkorea har været underforsynet med mad. Hjælpeorganisationer har tidligere talt om hungersnød i dele af landet.

USA og Ukraine har også beskyldt Rusland for at affyre ballistiske raketter, som er blevet leveret fra Nordkorea.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, besøgte sidste år Putin i den fjernøstlige del af Rusland for at uddybe deres nye forhold. Det var et af Kims meget sjældne besøg i udlandet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Putin har en gang før besøgt Nordkorea. Men det var helt tilbage i 2000. Det var kun få måneder efter han var tiltrådt som præsident i Rusland. Dengang mødtes han med Kims far, Kim Jong-Il.

Japan og Sydkorea meddelte fredag, at de indfører sanktioner mod selskaber, skibe og enkeltpersoner. De beskyldes for at levere nordkoreanske våben til Rusland i strid med FN-sanktioner.

Våben som ifølge eksperter skal bruges på slagmarken i Ukraine.

Nordkorea takkede i sidste måned Rusland for i FN's Sikkerhedsråd at blokere for at forlænge et panel af eksperter. De har holdt øje med, om FN-sanktioner mod Nordkorea overholdes i forbindelse med det nordkoreanske raket- og atomprogram.

/ritzau/AFP