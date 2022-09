Putin besøger fælles militærøvelse med Kina og Indien

Omkrig 15.000 af 50.000 deltagende soldater menes at være fra Rusland ifølge netavisen Moscow Times.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, besøger tirsdag en stor militærøvelse i den østlige del af landet.

I alt 50.000 soldater deltager i manøvren - heriblandt styrker fra Kina og Indien og flere andre lande.

- Putin mødte forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarschef Valerij Gerasimov og kunne overvære den sidste fase af øvelsen, siger Kreml-talsmand Dmitrij Peskov.

Omkrig 15.000 af de deltagende soldater menes at være fra Rusland. Det skriver den uafhængige netavis Moscow Times.

For fire år siden deltog 300.000 soldater i den samme øvelse, der kaldes Vostok.

5000 militærkøretøjer, 140 fly og 60 krigsskibe deltager ifølge Moskva i øvelsen. Den foregår på militære træningsområder i det østlige Sibirien, i det fjerntliggende østlige Rusland og i Det Japanske Hav.

Ifølge det russiske forsvarsministerium deltager også adskillige tidligere sovjetrepublikker. Herunder Hviderusland.

Vestlige iagttagere siger, at styret i Moskva med øvelsen har lejlighed til at vise dets tætte forbindelser til andre lande midt under krisen med Vesten som følge af den russiske invasion af Ukraine.

Det meste af Indiens militære udstyr kommer fra Rusland. Samtidig er Indien medlem af en stillehavsalliance med USA, Japan og Australien.

Under Putin og den kinesiske præsident, Xi Jinping, er forholdet mellem Rusland og Kina blevet tættere i de seneste år.

Kort før Rusland den 24. februar invaderede Ukraine, erklærede Rusland og Kina "et partnerskab uden grænser".

