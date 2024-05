Putin besøger Kina på første udlandsrejse efter indsættelse

Ruslands præsident, Vladimir Putin, skal besøge Kina senere denne uge - nemlig torsdag den 16. og fredag den 17. maj.

Det oplyser den russiske regering ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Udlandsbesøget bliver Putins første, efter at han blev indsat til sin femte præsidentperiode.

Det seneste Putin-besøg i Kina var i oktober.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her sagde den kinesiske præsident, Xi Jinping, at tilliden mellem Rusland og Kina bliver stadig dybere, og at de to store lande arbejder på at varetage "international retfærdighed".

Med omkring 88 procent af stemmerne skaffede Putin sig i marts - uden seriøs modstand - genvalg til præsidentposten.

Det skete ved et valg, som blev kriseret af internationale observatører.

Kinesiske virksomheder har på det seneste fået kritik fra især USA for at bidrage til russisk produktion, der kan anvendes under krigen i Ukraine.

/ritzau/Reuters