Putin besøger Tyrkiet i august

Ruslands præsident, Vladimir Putin, kommer til Tyrkiet på besøg i august.

Det oplyser Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, fredag før midnat ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er uklart, præcis hvad parterne mødes om.

Fredag har Erdogan mødtes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i Istanbul.

De to snakkede blandt andet om en forlængelse af kornaftalen, som udløber i næste uge.

Yderligere sagde Erdogan efter mødet ifølge Reuters, at Tyrkiet vil fortsætte med at arbejde for at få afsluttet krigen i Ukraine og støtte landets genopbygning.

Tyrkiet og Erdogan spiller for tiden en nøglerolle i at blokere Sverige i at blive optaget i forsvarsalliancen Nato. Det kræver alle medlemslandes accept.

Rusland ser på samme tid Sveriges potentielle Nato-medlemskab som en provokation.

