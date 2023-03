Putin besøgte Krim på årsdag for annektering

Præsident Vladimir Putin var lørdag på Krim på et besøg, der skulle markere niårsdagen for Ruslands annektering af halvøen fra Ukraine. Det rapporterer det statslige russiske tv.

Besøget var ikke på forhånd offentliggjort. Den russiske leder besøgte en kunstskole i byen Sevastopol. Putin var ledsaget af den lokale guvernør, Mikhail Razvozjajev.

Guvernøren skrev senere, at han havde ventet at tale med Putin via en videoforbindelse og derfor blev overrasket, da præsidenten pludselig dukkede op i en bil, hvor han selv sad bag rattet.

Det var den 18. marts 2014, at Putin underskrev en traktat i Moskva og indlemmede Krim i Den Russiske Føderation.

Annekteringen er ikke internationalt anerkendt, og langt de fleste af verdens lande mener fortsat, at området tilhører Ukraine.

Efter at russiske styrker havde taget kontrol over Krim, men før den formelle annektering, arrangerede russiskvenlige regionale myndigheder en folkeafstemning om tilslutning til Rusland.

Russerne har angivet, at 82,5 procent af deltagerne i folkeafstemningen stemte for en annektering, men de fleste lande i verden anerkender hverken afstemningen eller resultatet.

Mange ukrainere opfatter annekteringen som starten på krigen i Ukraine.

Efter den folkeafstemning, som prorussiske grupper arrangerede i 2014, begyndte prorussiske separatister i flere dele af det østlige Ukraine at demonstrere og det kom til angreb på ukrainske regeringsbygninger i Donetsk, Luhansk og en række andre byer i det østlige Ukraine.

Konflikten udløste allerede dengang en dyb krise mellem Rusland og Vesten, som førte til sanktioner mod Rusland på grund af russisk indblanding på separatisternes side. Rusland svarede igen med sanktioner mod Vesten.

12. februar 2015 blev den såkaldte Minsk-aftale indgået mellem Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig - den såkaldte Normandiet-kvartet. Ifølge aftalen skulle tunge våben blandt andet trækkes væk fra fronten. Det haltede dog med at få aftalen ført ud i livet.

Konflikten i Østukraine kostede de første fem år efter 2014 over 13.000 mennesker livet.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har svoret at ville genetablere Ukraines kontrol over halvøen. Dermed ønsker præsidenten Krim tilbage, før krigen i Ukraine kan slutte.

- Krim er ukrainsk, og vi vil aldrig give op, har præsidenten tidligere udtalt ifølge BBC.

/ritzau/AFP