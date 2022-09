Putin bliver væk fra Gorbatjovs begravelse

Ruslands præsident, Vladimir Putin, kommer ikke til at deltage, når Sovjetunionens sidste leder, Mikhail Gorbatjov, begraves lørdag.

Det meddeler Putins talsmand, Dmitrij Peskov.

- Desværre tillader præsidentens kalender ikke, at han deltager 3. september, siger Peskov.

I modsætning til Boris Jeltsin, der var Ruslands præsident efter Gorbatjovs afgang og før Putin, får Gorbatjov ikke en egentlig statsbegravelse.

Peskov svarer ikke direkte på et spørgsmål om begravelsens form.

Han nøjes med at sige, at der vil være "elementer" af en statsbegravelse, og at staten hjælper til med at organisere begravelsen.

Beskeden om, at Putin ikke deltager, er ikke helt uventet.

Men hans manglende deltagelse og den nedtonede ceremoni for den tidligere Sovjet-leder er en tydelig kontrast til Jeltsins begravelse i 2007.

Dengang erklærede Putin en national sørgedag og deltog - sammen med ledere fra store dele af verden - i en stor statsbegravelse i Moskvas største katedral.

Denne gang vil vestlige ledere ikke deltage. Det skyldes Ruslands invasion af Ukraine i februar og de massive sanktioner, der nu er indført mod Putin og hans styre.

Jeltsin var med til at køre Gorbatjov ud på et sidespor, da Sovjetunionen gik i opløsning, og kom selv til magten. Siden udvalgte han Putin som sin foretrukne efterfølger.

Putin betegnede i 2005 Sovjetunionens opløsning som "den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede".

Det er blevet bemærket, at det tog den russiske præsident 15 timer at udsende en officiel kommentar, efter at Gorbatjov døde tirsdag.

Den tidligere Sovjet-leder vil blive begravet på lørdag efter en offentlig ceremoni i den berømte søjlesal i fagforeningernes hus Moskva.

/ritzau/Reuters