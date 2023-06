Putin bryder tavsheden: Angreb på dæmning er barbarisk

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har onsdag for første gang udtalt sig om et angreb på den store Nova Kakhovka-dæmning i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Nova Kakhovka-dæmningen blev natten til tirsdag udsat for en eksplosion, hvilket har medført store oversvømmelser og ødelæggelser.

Rusland og Ukraine har siden da anklaget hinanden for at stå bag.

Først onsdag er Putin kommet på banen. I et telefonopkald med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, fordømmer han hændelsen.

Putin kalder det "en barbarisk handling, der har ført til en omfattende miljømæssig og humanitær katastrofe". Det skriver Reuters.

Der er stadig stor uvished om, hvad der er sket ved dæmningen.

USA har indtil videre afvist at pege på nogen ansvarlige. Dog sagde Robert Wood, der er USA's viceambassadør i FN, tirsdag, at det ikke ville give mening for Ukraine at gøre det mod sit eget folk og sit eget territorium.

Ukrainske myndigheder har onsdag vurderet, at omkring 42.000 mennesker er i fare for at blive direkte ramt af oversvømmelserne.

FN's chef for nødhjælp, Martin Griffiths, har samtidig advaret om, at bruddet på dæmningen vil få "alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for tusindvis af mennesker i det sydlige Ukraine på begge sider af frontlinjen".

Dels henviser han til de mange ukrainere, hvis hjem bliver oversvømmet.

Dels henviser han til, at oversvømmelserne vil føre til mangel på mad og rent drikkevand, ligesom de voldsomme vandmasser ødelægger afgrøderne på markerne i de berørte områder.

Det 30 meter høje og 3,2 kilometer lange murværk afskærmer et 18 kubikkilometer stort bassin. Bassinet leverer normalt vand til Krim-halvøen, som blev annekteret af Rusland i 2014.

Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, har afvist, at den ødelagte dæmning vil få konsekvenser for Ukraines ventede modoffensiv.

/ritzau/