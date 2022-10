Putin-dekret beslaglægger Zaporizjzja-atomkraftværket

Præsident Vladimir Putin har givet ordre til, at de russiske myndigheder overtager det besatte ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja. Atomkraftværket er det største i Ukraine - og i Europa.

- "Regeringen vil sikre, at de kernefysiske anlæg på værket bliver integreret som en føderal ejendom", hedder det i ordren, som Putin underskrev onsdag.

Putin har også underskrevet en lov, som i Rusland formelt gør Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja til en del af Rusland.

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) citerer talsmænd for den ukrainske stab på værket for, at der bliver gjort forberedelser til at starte enhed med reduceret kraft for at producere damp og varme til brug på værket.

Generaldirektøren for atomkraftværket, Ihor Murasjov, blev for få dage side bortført og senere frigivet af russiske styrker.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kaldte søndag russernes bortførelse af Murasjov for "terror".

IAEA sagde, at tilbageholdelsen af Murasjov har "en meget markant" betydning for den nukleare sikkerhed.

Zaporizjzja er en af de fire ukrainske regioner, som Rusland annekterede fredag.

Atomkraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker og er stadig under russisk kontrol. Men ukrainske ansatte står for den daglige drift.

Der har i flere måneder været kampe i området omkring atomkraftværket, som har seks reaktorer.

Præsident Zelenskyj er en af flere, der har opfordret til, at området omkring atomkraftværket skal demilitariseres.

14 inspektører fra IAEA var tidligt i september på besøg på værket for at vurdere de fysiske skader på Zaporizjzja og for at undersøge sikkerhedssystemer.

IAEA har siden etableret en permanent tilstedeværelse på atomkraftværket.

/ritzau/AFP