Putin driver sit krigsspil til nye højder, mens verden venter

USA advarede inden den årlige klassiske sikkerhedskonference Münchner Sicherheitskonferenz den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, om, at det ikke ville være sikkert for ham at forlade sit land. Fredag gentog USA’s præsident, Joe Biden, at han var sikker på, at Rusland ville invadere Ukraine i løbet af få dage. Separatistlederne i Østukraine mobiliserede i weekenden alle våbenføre mænd og påstod, at civile ville blive evakueret til Rusland – det sidste hersker der usikkerhed om.