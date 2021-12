Putin er desperat. Derfor blinkede han ikke under sit topmøde med Biden

Den russiske trussel mod Ukraine er øget. Biden er ude af stand til at skræmme Putin, viser de to præsidenters digitale møde tirsdag aften

Den russiske præsident, Vladimir Putin, vandt første runde af tvekampen med USA’s præsident, Joe Biden, om de russiske tropper, der står parate til invasion ved Ukraines grænse. Det Hvide Hus gentog efter mødet de samme trusler om sanktioner mod Rusland i tilfælde af invasion, som man havde annonceret før mødet – at USA er parat til at bruge sanktionsarsenalets økonomiske atomvåben: at afskære Rusland fra kritisk global-finansiel infrastruktur til skade for russisk økonomi. Det fik ikke Putin til at blinke. Derfor er truslen mod Ukraine i dag øget, ikke mindsket.