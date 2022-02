Ruslands præsident siger til Kinas leder, at Rusland er villig til at føre forhandlinger med Ukraine.

Putin er ifølge Kina åben for forhandling med Ukraine

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har i en telefonsamtale med den kinesiske leder, Xi Jinping, fredag sagt, at Rusland er villig til at føre forhandlinger med Ukraine på topniveau.

- Rusland er villig til at forhandle med Ukraine på topniveau, siger Putin til Xi ifølge Kinas statslige tv CCTV.

Samtidig siger talsmænd for Kreml, at Rusland er parat til at forhandle med Ukraine og kan sende en delegation til Minsk.

I Beijing uddyber medier, hvad der er blevet sagt af Putin og Xi i deres samtale.

- USA og Nato har længe ignoreret Ruslands rimelige bekymringer over dets sikkerhed, afvist at leve op til deres forpligtelser og fortsat en militær udstationering ekspansion mod øst, hvormed de har udfordret Ruslands fundamentale strategiske position, skal Putin have sagt til Xi ifølge CCTV.

Fra kinesisk side er Vesten tidligere blevet kritiseret for dets reaktioner på Ruslands anerkendelse af de to ukrainske løsrivelsesregioner.

Kina siger, at USA med sanktionerne øger spændingerne omkring Ukraine, og Kina mener også, at våbenleverancer til ukrainerne vil forværre disse spændinger yderligere.

Kina har gentagne gange opfordret til, at krisen mellem Rusland og Vesten løses gennem dialog.

- Kina støtter Rusland og Ukraine i deres bestræbelser på at løse krisen gennem forhandling, skal Xi have sagt til Putin ifølge det kinesiske udenrigsministerium.

Xi har også opfordret alle sider til opgive mentaliteten fra den kolde krig og respektere alle landes legitime bekymringer for national sikkerhed og arbejde frem mod en form for afbalanceret, effektiv og vedholdende sikkerhed for alle lande.

/ritzau/Reuters