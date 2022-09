Putin erkender fejl i mobilisering - har indkaldt døde, syge og utrænede til hæren

Klokken 07.00 dansk tid her til morgen begyndte statsbegravelsen af den myrdede tidligere japanske premierminister, Shinzo Abe. Begravelsen er blevet genstand for kontroverser i Japan, hvor meningsmålinger viser, at halvdelen af befolkning er imod at gennemføre den, skriver BBC.



Det skyldes, at statsbegravelser normalt er forbeholdt kejserfamilien og koster omkring 11,4 millioner yen - svarende til omkring 600.000 danske kroner. Ifølge BBC satte en mand i sidste uge ild til sig i Tokyo i protest mod begravelsen. Begravelsen møder dog opbakning i udlandet. Over 5o tidligere og nuværende statsoverhoveder er fløjet fra nær og fjern for at deltage i begravelsen, skriver The Guardian.



Dagens morgensamling kommer vidt omkring. Vi skal både forbi homoseksuelles rettigheder i Cuba, hindupilgrimme i Bangladesh, Putin i Rusland, en sprogpris i Oslo og en tur ud i rummet.

Klokken 07.00 tirsdag morgen dansk tid begyndte statsbegravelsen af den myrdede tidligere japanske premierminister, Shinzo Abe. Her ses hans enke, Akie Abe, til begravelsen. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Kortere kandidatuddannelser møder kritik

Før vi tager ud i verden, begynder vi imidlertid herhjemme, hvor regeringen i går præsenterede udspillet "Danmark kan mere III". Her lægges op til at skære et år af kandidatuddannelser, så flere uddannelser kan tages på fire år fremfor fem.



Gevinsten ved forslaget er ifølge regeringen to milliarder kroner, der bliver frigjort. Men bliver forslaget til virkelighed, kan det gå ud over de studerendes specialisering og fordybelse, advarer eksperter i Kristeligt Dagblad.

Putin erkender fejl - syge indkaldt til krig

I Rusland har Putin erkendt, at der er sket fejl i mobiliseringen af 30.000 soldater, som han påbegyndte i sidste uge. Det sker, efter flere af hans allierede har kritiseret processen, skriver Ritzau. Siden mobiliseringen er der blevet indkaldt flere russere, der er syge, døde eller ikke er trænet i militæret.

En af dem var den 63-årige pensionist Yermolaev, der havde diabetes og en blodprop i hjernen, men alligevel blev indkaldt til at skulle i krig om to uger, skriver Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den russiske-ortodokse kirke isoleres

Russiske soldater udfører en religiøs pligt, når de kæmper for genforeningen med Ukraine. Sådan lød det i en prædiken fra den russisk-ortodokse kirkes leder, patriark Kirill af Moskva, i kølvandet på mobiliseringen.



Den russisk-ortodokse kirke er gentagne gange blevet kritiseret for at bakke op om Ruslands aggressioner - blandt andet på mødet for Kirkernes Verdensråd tidligere på måneden, hvor den tyske præsident, Frank Steinmeiner, udførte et frontalt angreb på kirken, og hvor det ikke lykkedes at skabe en frugtbar dialog, skriver Kristeligt Dagblad.



Det betyder, at de kirkelige fløje i Europa bliver trukket mere op. Flere stater ser nærmere på deres bånd til kirken. For eksempel Letland, hvis kirke for nylig erklærede sig uafhængig af den russiske.

Den russisk-ortodokse kirke er gentagne gange blevet kritiseret for at bakke op om Ruslands aggressioner. Foto: Oleg Varov/Russian Patriarchal Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix

Cubanske homoseksuelle kan gifte sig og adoptere

Fra krig til en glædelig nyhed for Cubas LGBT+personer. Homoseksuelle i Cuba får nemlig ret til at blive gift og adoptere børn, skriver CNN. Det sker, efter at 74,1 procent af den cubanske befolkning søndag stemte for godkendelsen af et 100 sider langt "familiekodeks", hvor en udvidelse af homoseksuelles rettigheder indgik. Familiekodekset skal desuden give bedre vilkår for ligestilling, flere rettigheder for børn og kvinder og bedre beskyttelse af de ældre.

Dronning Margrethe får Nordens sprogpris

Hvis du kommer til at ty til engelsk, når du møder en nordmand eller en svensker, ville det ikke hue dronning Margrethe. Som protektor for foreningen Norden har hun talt for, at især unge skandinaver bør bruge de nordiske sprog mere.



I går blev hendes indsats belønnet med Norden Sprogpris, der gives til en person, der gør noget særligt for det nordiske sprogsamfund. Dronning Margrethe er dygtig med ord, og hun er meget optaget af sproget, fortæller formand for foreningen Norden, Espen Spedje, til Jyllands Posten.



Dronning Margrethe har netop haft corona, men havde det mandag "fint, fint", som hun selv sagde, og kunne derfor bryde sin isolation og tage turen til Oslo for at modtage prisen, skriver TV2.

Oslo 20220926. Dronning Margrethe av Danmark tildeles Foreningen Nordens språkpris. Dronning Sonja deler ut prisen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby/NTB/Ritzau Scanpix

32 hindupilgrimme druknet i Bangladesh

I Bangladesh er der sket en sørgelig ulykke på hvad der skulle have været en festlig dag. Mindst 32 hindupilgrimme druknede søndag på vej til en religiøs fest i det populære Bodeshwari-tempel i den nordlige del af landet, skriver Ritzau. Skibet, der havde 80 passagerer om bord, forliste i Karotoa-floden. Op til 60 personer er stadig savnede, og de fleste passagerer var kvinder og børn.

Jordens første planetære forsvar testet

Vi slutter i verdensrummet, hvor en kollision i nat udløste stor jubel, highfives og kram i Nasas kontrolcenter hjemme på jorden.



Klokken 01.16 dansk tid fløj rumsonden ved navn "Dart" ind i en asteroide, skriver ritzau. Og det var meningen. Selvom navnet leder tankerne hen på det populære barspil med små pile og en målskive, står det for Double Asteroid Redirection Test.



Formålet med missionen var at ramme asteroiden, så den bremses og ændrer bane. Dermed har Nasa testet det første bud på et planetært forsvar, som kan anvendes, hvis en asteroide en dag skulle have kurs mod Jorden.



"Vi går ind i en ny æra, hvor vi potentielt har evnerne til at beskytte os selv mod noget så farligt som et asteroidenedslag,” siger chef for Nasas planetariske videnskabsafdeling, Lori Glaze til nyhedsbureauet AFP.