Putin erklærer ukrainske regioner for russiske

I dag bliver det officielt. Rusland vil erklære de ukrainske regioner Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja for russiske. På Den Røde Plads i Moskva er der opstillet en tribune og en reklametavle med regioners navne efterfulgt af "-Rusland!", og der er planlagt både tale fra præsident Putin og en rockkoncert, skriver Ritzau.



Ceremonien kommer i kølvandet af, at der er afholdt "demokratiske valg" i regionerne, der udgør 15 procent af Ukraines territorium. Men beretninger tyder på, at valgene er foregået under stort pres. Folk er blevet truet til at afgive deres stemme af russiskvenlige embedsmænd flankeret af vagter med pistoler - enten på åben gade eller i deres private hjem, skriver Ritzau.



FN’s sikkerhedsråd vil i dag stemme om en resolution, der fordømmer folkeafstemningerne om annektering. Men da Rusland har vetoret i FN, er det usandsynligt, at det går igennem.



Sikkerhedsrådet skal på Putins opfordring mødes for at tale om de aktuelle gaslæk i Østersøen. Her i ugens sidste Morgensamling skal vi også se på læk og droner i Østersøen. Desuden byder dagens nyhedsoverblik på en svensk præst og mulig kuffertsmugler, børn, der tolker for deres forældre, valget i Brasilien og et stort fly, der er blevet skilt ad. Velkommen til.

Mystiske droner på dansk boreplatform

I Nordsøen, 200 kilometer vest for Esbjerg, har den danske boreplatform HalfdanBravo haft ubudte gæster. Platformen, der drives af TotalEnergies, har onsdag observeret ukendte droner, oplyser Rigspolitiet til TV 2.



Lignende meldinger lyder fra Norge, og André Ken Jacobsen, der forsker i hybridkrig på Syddansk Universitet, siger til Jyllandsposten, at "det lugter langt væk af Rusland". Forskeren kalder det hybridkrig og gætter på, at formålet kan være enten at få oplysninger eller en billig måde at skabe frygt i Vesten på.



Hybridkrig ligger i en gråzonen på kanten til rigtig krig og er kendetegnet ved at have skjulte og uklare afsendere og et formål om at skabe panik og usikkerhed, skriver Politiken. Lækkene i Østersøen bliver af eksperter fremhævet som et tegn på netop hybridkrig mellem EU og Rusland.

Svensk præst får advarsel for at smugle asylansøger

Morgensamling forlader Nordsøen, men bliver i Skandinavien. I Sverige har en præst, der er anklaget for at smugle en asylansøger i en kuffert i Februar 2021, nu fået en skriftlig advarsel fra den svenske kirke, skriver det svenske medie Dagen.



Asylansøgeren, en 20-årig mand, havde fået afslag på asyl flere gange - både i Tyskland og i Sverige, selvom han var konverteret til kristendommen. Under påskyndelse af at skulle døbe ham, medbragte den svenske præst og en ledsager en stor kuffert til et besøg hos flygtningen. Lidt efter forlod præsten bygningen med kufferten, mens ledsageren blev siddende med lukket dør. Kort efter kaldte hun på vagten og spurgte efter den unge mand, som hun hævdede var gået på toilettet og aldrig vendt tilbage. Begge kvinder nægter anklagerne, og den 20-årige mand er ikke blevet set siden.

Børn må ikke være tolke

Selv efter opholdstilladelsen er givet, kan det være vanskeligt at være i et nyt land. I særdeleshed, hvis man ikke taler sproget. Og nu skal det være slut med at få hjælp fra børn i formelle sammenhænge - et bredt flertal i Folketinget har vedtaget et forbud, skriver Ritzau.



Det har allerede været forbudt for børn at tolke for deres forældre i sundhedsvæsenet siden 2014, og nu skal det også gælde for den brede offentlige og private sektor. Børn skal have lov til at være børn og ikke ende i svære situationer, hvor de for eksempel skal tolke til skole-hjem-samtaler, siger Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ifølge ritzau.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det døde hav forsvinder med alarmerende hast

Morgensamling skal til havet - nærmere bestemt Det Døde Hav i Israel. Havet, der er så salt, at man uden besvær kan flyde i det, har været bagtæppe til mange af de bibelske fortællinger og er en stor turistattraktion. Men nu er det ved at forsvinde, skriver Kristeligt Dagblad.



Vandspejlet trækker sig tilbage, og der er store synkehuller omkring området, der ødelægger veje og infrastrukturen. Udviklingen er "surrealistisk", siger forsker, men skyldes at tilstrømning af vand er faldet på grund af landbrug, og at vandet i havet bruges til produktion af gødning.

Brasilien kan få første transkønnede parlamentariker

Vi bliver i udlandet, hvor der på søndag skal afholdes valg i Brasilien. Måske kan landet få sin første transkønnede parlamentariker, skriver Information.



Det er Duda Salabert, der stiller op, og hun kalder sin politik for "en kamp for værdighed", og hendes tre vigtigste dagsordener er "navne, toiletter og respekt for vores identitet". Under præsident Bolsonaro er volden mod transkønnede steget, og Salabert har altid fem livvagter med sig grundet dødstrusler.



På søndag skal vælgerne stemme, om det er Jair Bolsonaro eller Luiz Inácio Lula de Silva, der skal side på præsidentposten. Det er to kandidater med en tung bagage, og det frustrerer vælgerne, skriver Kristeligt Dagblad

Duda Salabert har altid livvagter med sig. Her tager hun rulletrappen med sin bodyguard. Foto: Cristiane Mattos/Reuters/Ritzau Scanpix

Byrådsmedlem kvitter på grund af handicappolitik

Fra præsidentvalg i Brasilien hopper Morgensamling til byrådet i Randers. Her protesterer en socialdemokratisk politiker over den nye handicappolitik, skriver TV 2 Østjylland



Henriette Maaland (S) nægter at bakke op om en ny budgetaftale, der fra 2024 lægger op til millionbesvarelser på handicapområdet. Hun er selv mor til en dreng med handicap, har handicapområdet som mærkesag og kalder aftalen "et svigt". Ifølge Maaland var hun gået til borgmesteren, men det var ikke muligt at finde et "fælles ståsted", og derfor forlader hun byrådet.

Køb en flyrække på auktion

Nogle samler på køleskabsmagneter eller postkort fra deres rejser, men nu er det muligt at få fingrene i en mere unik souvenir. Flyproducenten Airbus gør det nemlig muligt at købe et stykke af et af deres største fly, Airbus A380, skriver CNN.



Det første af flyene fløj med Emirates i 2008, men er nu gået på pension. Airbus har annonceret, at mere end 500 dele af flymodellen vil blive solgt på en auktion i Toulouse i oktober, hvor det også er muligt at byde online.



Det er primært dele fra kabinen, der er til salg. Så hvis man altid har ønsket sig at købe en flysele, en sæderække eller Emirates-udgangsskilt på engelsk eller arabisk, er det nu, man skal slå til.