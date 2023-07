Putin om fængsling af kritikere: Alle skal følge visse regler

I Rusland er flere kritiske stemmer blevet fængslet, hvilket præsident Vladimir Putin lørdag på et pressemøde i Sankt Petersborg blev forholdt til.

Tidligere på ugen blev sociolog og forfatter Boris Kagarlitskij varetægtsfængslet frem til 24. september og anklaget for online at have opfordret til terror.

Tilbage i maj blev den russiske teaterinstruktør Jevgenija Berkovitsj arresteret og anklaget for at retfærdiggøre terrorisme i forbindelse med et prisvindende skuespil om russiske kvinder, der bliver rekrutteret online til at gifte sig med radikale islamister i Syrien.

På lørdagens pressemøde blev præsidenten spurgt ind fængslingen af Kagarlitskij og Berkovitsj.

- Det er 2023, og Rusland er engageret i en væbnet konflikt med et naboland. Og jeg mener, at der bør være en vis holdning til folk, der skader os internt i landet, sagde præsident Putin på et pressemøde.

- Vi skal huske på, at for at vi kan opnå succes, også i en konfliktzone, skal alle følge visse regler, tilføjede han.

På lørdagens pressemøde sagde Vladimir Putin, at han hverken kendte Boris Kagarlitskij eller Jevgenija Berkovitsj

- Det er første gang, jeg hører disse navne, og jeg forstår ikke rigtig, hvad de gjorde, eller hvad der blev gjort ved dem, sagde præsidenten.

- Jeg fortæller dig bare om min overordnede holdning til problemet, lød det videre.

I sidste uge blev den russiske militærblogger Igor Girkin anholdt. Ifølge CNN blev han anklaget for "ekstremistisk aktivitet".

Girkin er en af flere militærbloggere, som ifølge mediet har støttet invasionen af Ukraine, men som i stigende grad er blevet mere og mere kritiske over for, hvad de mener er en militær fejlslagen indsats i Ukraine.

En af de gange, hvor Girkin for alvor har taget bladet fra munden, var i et nyligt opslag på beskedtjenesten Telegram.

Her dyngede Girkin Putin til med personlige fornærmelser og opfordrede præsidenten til at give magten "til nogen, der er virkelig dygtige og ansvarlige", skrev nyhedsbureauet Reuters.

