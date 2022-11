Putin forventer hurtigt at kunne skabe tyrkisk gascenter

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har mandag sagt, at han forventer, at et nyt tyrkisk gascenter hurtigt kan etableres.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Putin forventer ligeledes, at mange europæiske kunder er interesserede i at underskrive en kontrakt.

- Det er et ret realistisk projekt, og vi kan gøre det nogenlunde hurtigt, lød det fra Putin.

Præsidenten forslog tidligere på måneden at gøre Tyrkiet til et nyt gasforsyningscenter.

Her sagde han til sin tyrkiske modpart, Recep Tayyip Erdogan, at Tyrkiet udgør den mest pålidelige rute med hensyn til at sende gas til EU, og han har lagt op til, at Rusland kan bygge et forsyningscenter, som kan komme tyrkerne til gode.

Den tyrkiske præsident bakker op om idéen, der kommer efter skaderne på Nord Stream-gasledningerne i Østersøen.

Ifølge Putin er det svært at samarbejde med kommercielle europæiske aktører. EU, der tidligere fik 40 procent af sin gasforsyning fra Rusland, arbejder på at gøre sig uafhængig af russisk energi.

- Det er nemmere for os at arbejde med Tyrkiet. Præsident Erdogan er en mand, der holder sit ord, sagde Putin på en tv-transmitteret nyhedskonference.

- Og det er nemmere for os at kontrollere Det Sorte Hav, lød det videre fra Putin ifølge Reuters.

Præsidenten fortalte også, at det russiske firma Gazprom har fået tilladelse til at inspicere ødelæggelserne på Nord Stream-rørledningerne.

Ruslands forsvarsministerium har beskyldt den britiske flådeenhed for at stå bag sabotagen, som både Danmark og Sverige har konkluderet, var eksplosioner.

Ministeriet fremlagde i den forbindelse ingen beviser for påstanden, men sagde, at der var tale om et "terrorangreb".

/ritzau/