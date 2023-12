Putin: Fred kommer til Ukraine når Rusland når sine mål

Der kommer fred i Ukraine, når Rusland har nået sine mål.

Det er beskeden fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, ved et pressemøde torsdag.

Han understreger, at "afnazificering" og "afmilitarisering" af Ukraine fortsat er målene og tilføjer så ifølge Sky News:

- Freden kommer, når vi når vores mål.

Artiklen fortsætter under annoncen

Putin udtaler sig ved et normalt årligt, timelangt pressemøde, der bliver sendt på tv. Præsidenten svarer undervejs på spørgsmål fra både journalister og seere.

Han understreger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at man enten når frem til en fredsaftale - eller også må man nå frem til en løsning med magt.

Putin bemærker, at det ser ud til, at støtte fra udlandet er ved at udløbe.

/ritzau/