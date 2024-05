Putin genudnævner premierminister uden modstand fra oppositionen

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har fredag genudnævnt Mikhail Misjustin som Ruslands premierminister, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Statsdumaen - underhuset i det russiske parlament - havde forud for udnævnelsen godkendt Vladimir Putins anmodning om, at han skal fortsætte på posten. Misjustin har siddet på posten siden 2020.

Ifølge Reuters valgte oppositionen i Statsdumaen at undlade at stemme i stedet for at stemme imod Vladimir Putins nominering.

Den russiske præsident ser ikke ud til at ville skifte ud på nogle af de tunge poster i den russiske regering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Således forventes det, at blandt andre forsvarsminister Sergej Sjojgu og udenrigsminister Sergej Lavrov også bliver siddende på toppen af deres respektive ministerier.

/ritzau/