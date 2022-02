Putin giver ordre til at sende soldater til udbryderrepublikker

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har beordret landets forsvarsministerium til at sende soldater til udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

Det skriver Reuters mandag aften.

Ifølge den russiske regering skal soldaterne på en fredsbevarende mission.

Det fremgår ifølge Reuters af to dekreter, som Putin tidligere mandag underskrev for at anerkende de to udbryderrepublikker som uafhængige.

I dekreterne står der blandt andet, at anerkendelsen sker af hensyn til folkets vilje.

Det understreges også, at indsættelsen af soldater sker efter ønske fra lederne i Lugansk og Donetsk.

Det er uklart, hvor stor en styrke Rusland vil sende til de to udbryderrepublikker. Det vides heller ikke, hvornår russiske soldater eventuelt vil krydse grænsen til Østukraine, eller hvad deres præcise mission vil være.

Det russiske træk om at anerkende Lugansk og Donetsk er blevet mødt med fordømmelse fra store dele af den vestlige verden.

Både EU, USA og Storbritannien har varslet sanktioner mod Rusland som følge af beslutningen.

I en udtalelse mandag siger FN's generalsekretær, António Guterres, at Rusland har krænket Ukraines suverænitet.

USA's præsident Joe Biden gentager ifølge Reuters, at landet med sine allierede og samarbejdslande vil reagere hurtigt og beslutsomt mod Ruslands beslutning.

Biden har haft en telefonsamtale med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz. det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet.

Verdenslederne har diskuteret, hvordan de vil fortsætte med at koordinere en videre indsats med beskyttelsen af Ukraine.

Olaf Scholz' talsmand siger mandag aften, at lederne er blevet enige om at reagere over for Rusland. Han uddyber dog ikke, hvilke sanktioner de vestlige allierede vil tage i brug.

